22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин разбил три автомобиля после ссоры с девушкой, а затем явился с повинной, сообщила БЕЛТА сотрудник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома Дарья Бабок.

"Вечером 19 августа 26-летний минчанин и его спутница прогуливались по улице. Обычная беседа молодых людей перетекла в ссору, в результате которой молодой человек запрыгнул на капот стоящего рядом автомобиля и стал наносить удары ногой по лобовому стеклу. Затем он переключился на другие машины. Итогом эмоционального всплеска стали три разбитых авто, - рассказала Дарья Бабок. - Осознав произошедшее, минчанин попытался извиниться перед владельцами поврежденных автомобилей, оставив на лобовом стекле записки с обещанием возместить ущерб и своим контактным телефоном. На следующее утром фигурант явился в Октябрьское РУВД Минска, где признался в содеянном".

Фото ГУВД Мингорисполкома

На месте происшествия следователи осмотрели автомобили, сняли отпечатки рук и обуви, изъяли три записки, которые направили на судэкспертизу.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, молодой человек задержан. Известно, что ранее он уже был судим за аналогичные деяния и в настоящий момент отбывает наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Материалы дела переданы в Следственный комитет.-0-