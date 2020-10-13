Минчанин реализовал знакомым более 620 литров краденого топлива

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Ленинского РУВД Минска во время проверочных мероприятий, направленных на выявление хищений горюче-смазочных материалов, установили факт хищения дизельного топлива на одном из минских предприятий. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Установлено, что 30-летний работник предприятия передавал электронную топливную карту своим знакомым, которые в последующем осуществляли заправку своего личного транспорта. Незаконной реализацией топлива мужчина занимался на протяжении месяца. За данный период минчанину удалось реализовать 620 литров топлива. Общая сумма ущерба составила более Br1 100.

Известно, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за преступления против общественного порядка и общественной нравственности.

В настоящее время материалы проверки переданы в Ленинский РОСК Минска, где дана правовая оценка действиям минчанина.-0-