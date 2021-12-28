Минчанин решил отпраздновать продажу квартиры и лишился части денег

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин лишился около $5 тыс. от продажи квартиры, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"В милицию с заявлением о хищении обратился 42-летний минчанин. Как пояснил потерпевший, он продал квартиру в Минске и временно заселился в одну из гостиниц столицы, куда пригласил свою 28-летнюю приятельницу в гости. Когда мужчина уснул, гостья достала из кармана его брюк долларовые купюры и покинула гостиницу", - рассказали в ГУВД.

С похищенными деньгами женщина отправилась к двум приятелям, которым в ходе совместного досуга рассказала об имеющейся у нее крупной сумме наличных. После того как дама уснула в гостях, 34-летний ранее судимый за имущественные преступления знакомый похитил находившиеся у девушки деньги, которые спрятал в гараже.

Сотрудники уголовного розыска Центрального РУВД установили и задержали всех фигурантов, а также обнаружили и изъяли похищенные деньги.

Следственным комитетом будет дана правовая оценка действиям задержанных.-0-