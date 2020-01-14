Минчанин с ножницами ограбил магазин

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мужчина похитил выручку продуктового магазина, угрожая продавцу ножницами. Подозреваемого задержали в Советском районе столицы, информацию об этом разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Разбой произошел днем 12 января. Мужчина зашел в продуктовый магазин на ул.Куйбышева. Он угрожал продавцу канцелярскими ножницами и требовал выручку.

"Продавец передал Br60 неизвестному, который скрылся, - рассказала Ольга Чемоданова. - Оперативники Советского РУВД совместно с ОМОНом отработали места пребывания лиц асоциального поведения на территории района. 13 января установили по приметам и задержали 33-летнего подозреваемого. Ранее он привлекался к уголовной ответственности".

Следователями дана правовая оценка данному факту, возбуждено уголовное дело.-0-