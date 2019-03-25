25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин с ножом пытался ворваться в чужую квартиру, с собой у него также были шприцы и белый порошок. Об этом БЕЛТА сообщили в Партизанском РУВД Минска.

Житель столицы сообщил в милицию, что мужчина с ножом пытался проникнуть в его квартиру. "Неизвестный позвонил в дверь. Когда же хозяин открыл ее, то увидел в руках у мужчины нож. После этого он захлопнул дверь и вызвал милицию. Злоумышленник сразу же попытался скрыться, но был задержан правоохранителями. При личном обыске сотрудники милиции обнаружили и изъяли у него два шприца, нож и пакет с белым порошком", - рассказали в РУВД.

Выяснилось, что в квартиру с ножом пытался проникнуть 44-летний житель столицы. Изъятый порошок направлен на экспертизу в ГКСЭ.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, мотивы и цели злоумышленника.-0-