Минчанин с помощью эвакуатора похитил и продал автомобиль знакомого

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Советского РУВД Минска задержали мужчину, который похитил и продал автомобиль своего знакомого, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

К правоохранителям поступило заявление от минчанина, сообщившего, что у него похитили автомобиль Saab 1994 года выпуска. Сотрудники отдела уголовного розыска Советского РУВД по подозрению в хищении задержали 30-летнего мужчину.

Установлено, что потерпевший и подозреваемый были знакомы. Ранее задержанный планировал приобрести Saab у минчанина, но, попользовавшись машиной, отказался от покупки. Автомобиль около года хранился на стоянке, на нем не ездили. Обратив внимание на это обстоятельство, 30-летний минчанин перепродал авто без ведома владельца через интернет, а чтобы доставить покупку новому собственнику, вызвал эвакуатор. Сумма причиненного ущерба - около $400.

Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался. Материалы проверки переданы в Советский (Минска) РОСК, где дана правовая оценка действиям минчанина.-0-