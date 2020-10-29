Минчанин с помощью мобильного телефона похитил деньги пяти человек

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин с помощью мобильного телефона похитил не менее Br500, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры города Минска.

Потерпевшими признаны пять человек, которые пользовались SIM-картами одного из операторов мобильной связи. Минчанин 2002 года рождения, похитивший деньги, заключен под стражу.

Уголовное дело, возбужденное по ч.2 ст.212 УК, находится в производстве Октябрьского (Минска) районного отдела Следственного комитета.

Ранее молодой человек уже был осужден за мошенничество и хищение путем использования компьютерной техники к трем годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 2 года.

В прокуратуре рассказали о преступной схеме, которой пользуются в подобном случае злоумышленники. Рассчитывая на доверчивость людей, они просят у них мобильный телефон, чтобы позвонить или зайти в интернет. Получив телефон, оперативно устанавливают на устройство приложение А1-banking. Его функционал позволяет перевести на другой абонентский номер или расчетный счет до Br100. Ничего не подозревавшие граждане узнают об этом, когда получают уведомление от оператора связи о задолженности.-0-