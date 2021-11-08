Минчанин сдавал несуществующее жилье и делал ставки

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неработающий 24-летний минчанин размещал объявления о сдаче в аренду несуществующих квартир и просил сразу перечислить залог. На полученные деньги он делал ставки. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Во Фрунзенское РУВД поступило четыре заявления от граждан, которые перечислили неизвестному лицу залог за аренду квартиры, но ключи так и не получили. В числе потерпевших оказался и 20-летний гражданин Китая, который при встрече передал фигуранту $600, - рассказали в ГУВД. - Оперативники установили, что деньги получал 24-летний неработающий минчанин. Молодой человек размещал на онлайн-площадках объявления о сдаче несуществующих квартир: фотографии он находил в интернете, а адреса выдумывал. Всем заинтересовавшимся он объяснял: нынешние жильцы съедут через месяц, а залог нужен, чтобы точно не упустить хорошее предложение".

Получая от "квартиросъемщиков" суммы по $300 и более, парень составлял договор-расписку и обещал вернуть все в случае незаселения. На эти деньги минчанин делал ставки: если выигрывал - то действительно возвращал всю сумму. А если проигрывал - то в фоторедакторе создавал чек о переводе средств и заверял собеседников: деньги сбросил, они придут в течение трех дней. Не обнаружив движений на счете, граждане обратились в милицию.

По данным фактам проводится проверка, возбуждено уголовное дело. Если вы также пострадали от действий фигуранта - сообщите об этом в милицию.

"Милиция напоминает: главный способ защиты от мошенников - заключение договора найма жилого помещения. Вносить предоплату или залог нужно только по факту заселения и под расписку. Тщательно проверяйте документы: в них должен быть прописан срок возврата денег в случае форс-мажора и указаны все данные обеих сторон, в том числе паспортные", - добавили в ГУВД.-0-