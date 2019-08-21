Минчанин сдавал в ломбард арендованные велосипеды и делал ставки у букмекеров

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин сдавал арендованное имущество в ломбард, а вырученные деньги тратил в букмекерских конторах, сообщила БЕЛТА сотрудник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома Дарья Бабок.

"Преступный замысел у фигуранта возник несколько месяцев назад. Работая охранником в одном из заведений столицы, он начал увлекаться криптовалютой и ставками в букмекерской конторе. Мужчина нашел, как ему показалось, хороший способ разбогатеть - брать в аренду имущество, сдавать его в ломбарды, а на вырученные деньги испытывать удачу. Планам молодого человека не суждено было сбыться: от крупных вложений не осталось и следа, только немыслимые долги", - рассказала Дарья Бабок.

Злоумышленник задолжал арендодателям 10 велосипедов, фотоаппараты, камеру GoPro, строительные инструменты на сумму более Br10 тыс.

Мужчина задержан правоохранителями. Известно, что ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

Действия фигуранта могут быть квалифицированы по ч.1 ст.211 (присвоение или растрата) и ч.2 ст.209 (мошенничество) УК. Злоумышленнику может грозить до четырех лет лишения свободы.-0-