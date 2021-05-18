Минчанин "сливал" в сеть персональные данные милиционеров - возбуждено уголовное дело

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи по материалам ГУБОПиК МВД возбудили уголовное дело за вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Подозреваемым признан 31-летний минчанин, который сейчас за границей. "В сентябре прошлого года мужчина на своем канале в YouTube разместил в открытом доступе видеоролик, в котором демонстрировались фотографии и персональные данные милиционеров, пресекавших массовые беспорядки и охранявших правопорядок. При этом личности сотрудников в балаклавах и масках устанавливались якобы с помощью специальной программы. Выяснилось, что на самом деле фигурант получал все сведения в деструктивных Telegram-каналах и "обнародовал" их, используя монтаж", - рассказала Ольга Чемоданова.

По информации ГУБОПиК, сейчас устанавливается местонахождение мужчины. В случае его возвращения в Беларусь его задержат.-0-