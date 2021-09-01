1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин сообщил незнакомцу СМС-коды от приложения и лишился около Br5 тыс., сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

В мае неизвестный через мессенджер позвонил минчанину и предупредил: от его имени кто-то пытается получить в банке кредит. "Чтобы защитить депозитный счет от мошенников, мужчине посоветовали установить приложение удаленного доступа и продиктовать коды, которые будут приходить по СМС. На следующий день житель столицы обнаружил, что все средства с его вклада, почти Br5 тыс., списаны", - рассказали в ведомстве.

В настоящее время милиционеры проводят проверку, устанавливают причастных к преступлению. Возбуждено уголовное дело.-0-