Минчанин сообщил в милицию, что собирается применить пистолет против участкового

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин позвонил в милицию и сообщил о намерении применить пистолет в отношении участкового. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Поздно вечером 22 декабря на спецлинию 102 поступил звонок от неизвестного мужчины, который сообщил, что у него дома имеется пистолет ТТ, заряженный боевыми патронами. Мужчина высказал намерение применить оружие в отношении участкового инспектора милиции Фрунзенского РУВД Минска", - рассказали в ГУВД.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность звонившего, а затем задержали его. Звонившим оказался 53-летний минчанин, который пояснил, что никакого оружия у него нет. Со слов мужчины, в тот вечер он находился в состоянии алкогольного опьянения и не помнит, что звонил в милицию. Он также пояснил, что знает своего участкового, поскольку неоднократно привлекался к административной ответственности за семейные дебоши в пьяном виде, но не хотел причинить милиционеру никого вреда.

Собранные материалы переданы в Московский (Минска) РОСК, где действиям мужчины дана правовая оценка.-0-