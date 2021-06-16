Минчанин сорвал госфлаги в Соснах

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская милиция установила 29-летнего жителя столицы, который срывал госфлаги в микрорайоне Сосны. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Вычислить нарушителя удалось после звонка сторожа детсада, который заметил незнакомца на втором этаже здания. Тот сорвал флаг и успел скрыться. Молодого человека задержали через два дня. Выяснилось, что он причастен к аналогичному случаю на улице Павловского (порвал флаг, сняв его со здания магазина)", - рассказали в МВД.

Следователи дали правовую оценку действиям минчанина и возбудили уголовное дело за надругательство над государственными символами Беларуси. Фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности за различные правонарушения.-0-