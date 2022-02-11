Минчанин совершил кражу в Бобруйске, а затем сообщил о готовящихся взрыве и убийстве

11 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Минчанин совершил кражу в Бобруйске, а затем сообщил в милицию о готовящихся взрыве и убийстве, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.

По данным следствия, в начале января 27-летний уроженец Минска, осуществляя подсобные работы в одном из частных домов в Бобруйске, похитил у хозяина планшет и мобильный телефон. Владелец похищенного обратился в милицию. Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 (кража, совершенная повторно) УК. Поиски продолжались на протяжении месяца.

Установлено, что после совершения преступления мужчина сел в электричку Бобруйск - Минск. Находясь под действием алкоголя, он несколько раз звонил по номеру 102 и сообщал об опасности для жизни и здоровья людей, готовящемся убийстве человека и взрыве поселка Титовка в Бобруйске.

На место происшествия выбывали спецслужбы. Информация не подтвердилась.

Мужчина задержан. При изучении личности фигуранта установлено, что ранее минчанин привлекался к уголовной ответственности за совершение краж и разбоя.

В отношении 27-летнего мужчины возбуждено еще одно уголовное дело по ч.1 ст.340 (заведомо ложное сообщение об опасности) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.-0-