Минчанин совершил разбойное нападение на женщину - расследование завершено

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по городу Минску завершено расследование многоэпизодного уголовного дела, возбужденного в отношении 36-летнего мужчины. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

Вечером 25 февраля текущего года в правоохранительные органы поступило сообщение о нападении на 48-летнюю женщину в подъезде общежития, расположенного на улице Есенина в Минске.

На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа. На тот момент нападавший уже успел скрыться от правоохранителей в неизвестном направлении. Благодаря кропотливой работе следователей и сотрудников милиции подозреваемый был установлен и задержан в течение суток. Им оказался ранее неоднократно судимый 36-летний минчанин.

Согласно материалам уголовного дела, в тот вечер он употреблял спиртные напитки на остановке недалеко от места преступления. Со слов обвиняемого, на преступление он решился быстро - увидев, как потерпевшая вышла из троллейбуса с сумкой в руках и направилась в сторону общежития одна по темной улице, он пошел за ней. Войдя в подъезд, попытался забрать сумку, но женщина оказала активное сопротивление: она оттолкнула мужчину и стала звать на помощь, тот ударил ее ножом в шею и скрылся.

Фото СК

Сохранить жизнь потерпевшей стало возможным благодаря двум ее соседям, они не растерялись и вовремя пришли на помощь. Мужчины оперативно вызвали скорую и оказали первую помощь. В настоящий момент минчанка завершила лечение, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшей причинены телесные повреждения, которые относятся к категории тяжких по признаку опасности для жизни. Кроме этого, после заживления раны образовался рубец, являющимся неизгладимым и обезображивающим шею женщины.

Согласно данным, полученным в ходе предварительного расследования, мужчина злоупотреблял спиртными напитками и нигде не работал. Неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство, распитие алкогольных напитков в общественном месте и мелкое хищение. Ранее мужчина уже был судим за совершение кражи, грабежа и хулиганства.

В отношении обвиняемого в центральном аппарате ГКСЭ проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Государственные судебные эксперты установили, что мужчина мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а также мог руководить ими. Действия обвиняемого квалифицированы по ч.3 ст.207 (разбой, совершенный с причинением тяжкого телесного повреждения), ч.1 ст.14 п.12 ч.2 ст. 139 (покушение на убийство, сопряженное с разбоем) УК.

К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. -0-