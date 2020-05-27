Минчанин топором разбил окна соседей, а после заперся в квартире и угрожал взорвать гранату

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержан мужчина, который топором разбил окна соседей. Такую информацию в своем Telegram-канале разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Сегодня около 9 утра в милицию позвонила жительница столичной многоэтажки на улице Кольцова. Она сообщила, что неизвестный топором разбил окна в доме.

На место происшествия выехал наряд группы задержания отдела Департамента охраны. "Оказалось, что мужчина заперся в квартире на третьем этаже того же дома. Милиционерам он сказал, что при себе у него есть граната и оружие и в случае каких-либо попыток проникновения в квартиру их применит. В помещении также находилась его малолетняя дочь", - рассказала Ольга Чемоданова.

При силовой поддержке ОМОНа 47-летнего мужчину задержали. Он был нетрезв. Задержанного доставили для разбирательства в Советское РУВД. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.-0-