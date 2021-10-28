Минчанин топором разбил стекла двух машин, он задержан

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Ленинского РУВД Минска задержали 44-летнего жителя столицы, который из хулиганских побуждений повредил две автомашины, сообщает БЕЛТА со ссылкой на минскую милицию.

В ходе разбирательств установлено, что мужчина, выпив спиртного, взял топор в подвале дома и пошел на ближайшую парковку. Несколькими ударами топора разбил стекла в автомашинах "Опель" и "Мазда".

Сумма причиненного ущерба составила более Br1 тыс.

Известно, что ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.

Следователи дали правовую оценку действиям фигуранта и возбудили уголовное дело по факту хулиганства.-0-