Минчанин торговал в интернете холодным оружием и газовыми пистолетами

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники минского управления ГУБОПиК выявили 51-летнего жителя столицы, который в сети нелегально продавал боевые пистолеты и ножи. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Мужчину задержали во время очередной сделки: он попытался сбыть штык-нож и несколько единиц других колюще-режущих предметов, запрещенных к свободному обороту.

"Также в квартире продавца оперативники обнаружили два газовых пистолета, предназначенных для реализации. По словам хозяина, оружие покупалось в интернете и в тематических клубах, в том числе за рубежом. Зачастую арсенал был раритетным, поэтому перед продажей минчанин самостоятельно занимался его восстановлением", - рассказали в МВД.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовные дела за незаконные действия в отношении газового и холодного оружия. Фигурант работает декларантом в фирме по продаже запчастей.-0-