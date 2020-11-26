Минчанин убил племянницу и ранил ее знакомого

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиционеры оперативно задержали минчанина, который убил племянницу и ранил ее знакомого. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Преступление было совершено ночью 22 ноября в одной из квартир столичного микрорайона Чижовка. Поножовщине предшествовала ссора между 51-летним хозяином и проживающей совместно племянницей. Мужчина нанес родственнице несколько ножевых ранений, от которых та скончалась на месте. От минчанина пострадал и пришедший в гости знакомый погибшей - его госпитализировали с ранением живота.

Первой на сообщение о семейном скандале прибыла группа задержания Департамента охраны МВД. По приметам скрывшийся был задержан на районе, с собой у него оказался нож. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения (1,8 промилле).

Следователи дали правовую оценку его действиям и возбудили уголовное дело за убийство. Фигурант заключен под стражу. Мужчина ранее судим за кражи.-0-