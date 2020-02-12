Минчанин угрожал матери убийством, возбуждено уголовное дело

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Октябрьского района Минска возбудила в отношении столичного жителя уголовное дело по факту угрозы убийством матери, сообщили БЕЛТА в Генпрокуратуре.

Минчанин 1980 года рождения во время конфликта с матерью силой отвел ее в ванную, включил воду и закрыл слив, после чего наносил женщине удары по голове, телу и рукам, несколько раз погружал ее голову под воду и угрожал, что утопит.

Несмотря на противоправные действия сына и неоднократное повторение подобных ситуаций, мать не желала привлекать его к уголовной ответственности. Она жила с ним в одной квартире и боялась, что он ее выселит. Поэтому прокурор воспользовался правом, предоставленным ему уголовно-процессуальным законом, и возбудил уголовное дело частно-публичного обвинения без заявления человека, пострадавшего от преступления: женщина обоснованно опасалась мести со стороны своего сына и находилась в зависимом от него положении.

Уголовное дело направлено для организации предварительного расследования в Октябрьский районный отдел Следственного комитета.

Прокуратура напоминает, что с насилием "за закрытыми дверьми" регулярно сталкиваются многие люди. Правоохранители не всегда обладают информацией об этом, поскольку жертвы скрывают такие факты, боятся признаться другим в произошедшем, иногда находят насилию оправдание. Не стоит молчать, терпеть, так как однажды это может привести к тяжким последствиям. А агрессор должен отвечать за свои поступки.-0-