Минчанин угрожал милиционерам применением насилия - расследование завершено

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заводским (Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела об угрозах применения насилия в отношении сотрудников милиции и публичном оскорблении представителей власти. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

"По данным следствия, в период с 29 октября по 18 декабря прошлого года 38-летний обвиняемый под вымышленными никами разместил в одном из деструктивных Telegram-каналов комментарии, в которых, согласно заключению экспертов, содержались оскорбления в адрес 13 сотрудников органов внутренних дел в связи с выполнением ими служебных обязанностей. Кроме этого, в указанный период фигурант размещал комментарии угрожающего характера, адресованные еще пяти милиционерам", - рассказали в СК.

В ходе допроса обвиняемый раскаялся в содеянном и пояснил, что с сотрудниками органов внутренних дел, под данными которых он оставлял оскорбляющие и угрожающие тексты, лично не знаком. Виной всему считает эмоции, которым он поддался, начитавшись и поверив информации, размещенной в деструктивном Telegram-канале.

Мужчине предъявлено обвинение по ст.364 (угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел из мести за выполнение служебной деятельности) и ст.369 (публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей) Уголовного кодекса Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-