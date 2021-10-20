Минчанин угрожал прохожим игрушечным пистолетом

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан минчанин, угрожавший прохожим игрушечным пистолетом. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"19 октября около 11.00 в столичную милицию поступило сообщение. Заявитель рассказал правоохранителям, что по улице Бачило неизвестный гражданин угрожал жильцам дома предметом, похожим на пистолет. Незамедлительно к месту правонарушения прибыли сотрудники Заводского отдела Департамента охраны и задержали схожего по приметам мужчину, при досмотре которого был обнаружен пистолет. К счастью, предмет угроз оказался детской игрушкой", - рассказали в МВД.

Установлено, что 24-летний местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения, взял пистолет и в подъезде дома, увидев почтальона, приставил его к потерпевшей, после чего скрылся. Причину своего поступка фигурант пояснить не смог.

Для дальнейших разбирательств задержанный доставлен в РУВД. Его действиям будет дана правовая оценка.-0-