9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин угрожал в мессенджере сотруднице ОМОНа, возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Сотрудники столичного управления ГУСБ МВД установили 31-летнего минчанина, который в сентябре 2020 года в мессенджере Viber направил сотруднице ОМОН ГУВД Мингорисполкома сообщение с угрозой применения физического насилия с целью воспрепятствования законной деятельности должностного лица органов внутренних дел. Задержанный работает менеджером по продаже табачных изделий, привлекался к административной ответственности", - рассказали в ГУВД.

Следователи дали правовую оценку действиям минчанина и возбудили уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Сейчас фигурант проверяется на причастность к иным преступлениям.

Оперативники подразделений собственной безопасности МВД продолжают работу по установлению иных людей, угрожающих милиционерам или оскорбляющих их в интернете.-0-