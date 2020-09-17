Минчанин угрожал женщине убийством - возбуждено уголовное дело

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В отношении 45-летнего минчанина прокуратура Ленинского района Минска возбудила уголовное дело об угрозе убийством и умышленном причинении легкого телесного повреждения по ст. 186 и ст. 153 УК. Об этом БЕЛТА сообщили в Генпрокуратуре.

Пьяный мужчина на почве ревности устроил скандал со своей знакомой, с которой вместе проживал. Он высказывал в ее адрес угрозы убийством, которые та восприняла реально. Потом канцелярским ножом нанес женщине телесные повреждения.

Мужчина вел аморальный образ жизни, злоупотреблял алкоголем, ранее неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности, нигде не работал, был склонен к противоправным деяниям.

Совокупность обстоятельств послужила основанием для вмешательства прокуратуры и возбуждения уголовного дела. Для организации предварительного расследования дело направлено в Ленинский районный отдел Следственного комитета Минска.

На основании ч. 5 ст. 26 УПК прокурор вправе возбудить уголовное дело частного и частно-публичного обвинения и при отсутствии заявления лица, пострадавшего от преступления, если противоправные действия затрагивают существенные интересы государства и общества или совершены в отношении лица, находящегося в служебной или иной зависимости от обвиняемого либо по иным причинам не способного самостоятельно защищать свои права и законные интересы.

Прокуратура напоминает, что нельзя молчать о фактах домашнего насилия. Необходимо своевременно обратиться за помощью, поскольку последствия умалчивания и оставления таких поступков без наказания могут быть необратимыми.-0-