Минчанин украл автомобиль, чтобы отремонтировать свой

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные оперативники задержали мужчину, который похитил автомобиль Ford Orion 1986 года выпуска. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В Московское РУВД Минска обратился житель этого района и сообщил, что его припаркованный возле дома автомобиль Ford Orion похищен. К этому оказался причастен 33-летний минчанин.

По оперативной информации, 13 февраля подозреваемый проезжал по улице Есенина и обратил внимание на транспортное средство, которое было аналогично характеристикам его автомобиля. Данное обстоятельство и подтолкнуло его на кражу. Сначала мужчина украл из автомобиля детали, которые были необходимы для собственной машины, а после и вовсе отбуксировал его в гаражный кооператив, расположенный во Фрунзенском районе столицы.

Правоохранителям мужчина пояснил, что похитил машину из-за того, что на его собственное авто было сложно найти запчасти, а машина потерпевшего была точно такой же марки. После кражи запчастей подозреваемый сбыл автомобиль в пункт переработки вторсырья.

Ранее задержанный к уголовной ответственности не привлекался. Московским (Минска) РОСК его действиям дана правовая оценка.-0-