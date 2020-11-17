Минчанин украл из магазина конфеты

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17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками отдела уголовного розыска Советского РУВД Минска задержан 29-летний минчанин, совершивший хищение конфет из столичного магазина. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома. "В Советское РУВД обратились сотрудники одного из торговых объектов, которые сообщили о том, что со стеллажа в торговом зале похищено несколько упаковок конфет. После изучения записей с камер видеонаблюдения сыщики установили личность похитителя. Им оказался 29-летний минчанин. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности за аналогичные деяния", - рассказали в ГУВД. Установлено, что краденые сладости были проданы, а вырученные средства подозреваемый потратил на собственные нужды. Общая сумма ущерба составила около Br300. Действиям подозреваемого будет дана правовая оценка.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!