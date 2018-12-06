Минчанин украл из магазина платежный терминал

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске милиция задержала мужчину, который увез на тачке из магазина платежный терминал. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.
Минчанин выпивал на улице в компании знакомых. Он заметил, что стоящий в магазине терминал никак не закреплен. "Воспользовавшись возможностью, мужчина взял тачку у знакомых, погрузил туда терминал и отвез в парк. Там с помощью подручных инструментов злоумышленник вскрыл его, но денег внутри не оказалось. Терминал мужчина оставил в парке", - рассказали в ГУВД.
Работники магазина обратились в Советское РУВД с заявлением о пропаже. Милиционеры установили личность злоумышленника - им оказался неработающий 41-летний житель столицы.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК (кража).-0-
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