Минчанин украл из магазинов рыболовные снасти на Br2,5 тыс.

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники Фрунзенского РУВД Минска задержали мужчину, который на протяжении двух месяцев похищал рыболовные снасти из магазинов. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

С заявлением об оказании помощи в возврате рыболовных принадлежностей в милицию обратились сотрудники рыболовных магазинов. Заявители пояснили, что обнаружили пропажу товаров во время инвентаризации. Личность мужчины, причастного к кражам, была установлена. Им оказался ранее судимый 40-летний уроженец Минской области, проживающий в столице.

По информации оперативников, задержанный приходил в рыболовные магазины, где снимал с удочек, катушек, воблеров, приманок, проволок и резинок антикражные бирки, прятал товары на стеллажах, фотографировал их местоположение и покидал магазин, а спустя время возвращался и похищал заранее спрятанное имущество. Со слов мужчины, украденное имущество он использовал в личных целях.

Известно, что за два месяца задержанный совершил 10 эпизодов хищения из четырех магазинов. Ущерб составил более Br2,5 тыс.

Материалы проверки переданы во Фрунзенский (Минска) РОСК, где действиям задержанного дана правовая оценка.-0-