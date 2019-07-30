Минчанин украл цветы у 75-летнего дедушки

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин ограбил 75-летнего дедушку, чтобы оказать знак внимания своей избраннице, сообщили БЕЛТА в Московском РУВД Минска.

На линию 102 обратился мужчина и рассказал, что у него украли подарок, который он купил для своей дочери. "Чтобы порадовать именинницу, пенсионер заказал для дочери ее любимые цветы. Когда их доставили к подъезду, мужчина попросил курьера поставить коробку с цветами на лавочку, а сам пошел расплачиваться за букет. Через некоторое время на скамейку возле подъезда подсели нетрезвые мужчина и женщина. Кавалер решил оказать знак внимания своей избраннице, взял цветы и подарил их женщине", - рассказали в милиции.

Пенсионер попытался объяснить мужчине, что букет он купил для дочери и цветы его. "Но злоумышленник оттолкнул дедушку в сторону, забрал букет и скрылся вместе со своей спутницей в неизвестном направлении, - отметили в милиции. - Оперативники Московского РУВД Минска в течение часа задержали 42-летнего мужчину, вернули подарок пенсионеру и поздравили его дочь с днем рождения".

Ранее фигурант неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Материалы проверки переданы в Московский (г.Минска) РОСК для дачи правовой оценки действиям минчанина.-0-