Минчанин украл у фирмы полимерную пленку на Br17 тыс.

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин занимался закупкой полимерной пленки для фирмы и часть "поставлял" себе в гараж, сообщили БЕЛТА в Партизанском РУВД Минска.

Оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Партизанского РУВД задержали работника столичной фирмы. Он присваивал полимерную пленку, которая закупалась организацией. "С февраля 2017-го по май текущего года мужчина организовал закупку полимерной пленки для ее дальнейшей реализации фирмой. Однако количество закупаемого товара при заказах значительно отличалось от доставляемого в адрес организации, поскольку часть имущества мужчина присваивал", - проинформировали в милиции.

"Лишнюю" пленку минчанин хранил у себя в гараже. Продавал через интернет. Сумма причиненного ущерба составила более Br17 тыс. Оперативники устанавливают круг иных лиц, которые также могут быть причастны к хищению имущества.

Материалы проверки переданы в Партизанский (г.Минска) РОСК, где действиям мужчины дана правовая оценка.-0-