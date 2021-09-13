Минчанин украл у родителей друга 2,3 тыс. евро и $1,3 тыс.

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники УУР ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из Первомайского РУВД Минска задержали 18-летнего минчанина, который похитил у родителей своего приятеля крупную сумму денег. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Со слов задержанного, он и его приятели распивали спиртное в квартире одного из друзей. Когда компания изрядно выпила, он пошел в соседние комнаты с целью найти деньги. В одной из комнат обнаружил конверт с деньгами, в котором лежало 2,3 тыс. евро и $1,3 тыс.", - рассказали в ГУВД.

Вор потратил $1 тыс. на личные нужды, оставшиеся деньги спрятал дома, их правоохранители в ходе обыска обнаружили и изъяли.

Ранее к уголовной ответственности молодой человек не привлекался. Следователи дали правовую оценку его действиям и возбудили уголовное дело за кражу.-0-