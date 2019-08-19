Минчанин украл в храме драгоценности от иконы

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин украл в столичном храме драгоценности от иконы и сдал их в ломбард, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Кража произошла в одном из храмов Первомайского района. "Ранее судимый 19-летний минчанин решил возобновить свою преступную деятельность. Молодой человек дождался момента, когда в храме отсутствовали люди. После он подошел к иконе и похитил с нее около 150 ювелирных изделий. Приобретенное имущество парень сдал в ломбарды. Сумма ущерба составила около Br1 тыс.", - рассказали в милиции.

Известно, что молодой человек нигде не работал и ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж. Материалы проверки переданы в Первомайский районный отдел СК для дачи правовой оценки действиям фигуранта.-0-