Минчанин упал в яму во дворе и погиб

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"По предварительной информации, вечером 3 ноября 57-летний мужчина во дворе одного из домов упал в находящуюся за ограждением яму, выкопанную при проведении коммунальных работ. Тело мужчины без признаков жизни вскоре было обнаружено жителем близлежащего дома на глубине около 2,5 м", - рассказали в СК.

Ленинский (г.Минска) районный отдел СК по этому факту проводит проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза. Все обстоятельства происшествия выясняются.-0-