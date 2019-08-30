Минчанин ушел за грибами и пропал

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ленинским РУВД Минска разыскивается без вести пропавший Борис Веретинский, который 20 августа уехал в лес по грибы, и с тех пор его местонахождение неизвестно. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Его приметы: на вид 65-70 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волос короткий, русый, имеет лобные залысины. Был одет: куртка болоньевая светло-коричневого цвета, джинсы синего цвета, ботинки черного цвета.

Фото ГУВД Мингорисполкома

Правоохранители просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, обращаться в Ленинское РУВД лично или по телефонам: 8 (017) 367-62-02, +375 29 558-35-55, +375 44 558-35-35 либо 102. Конфиденциальность гарантируется.-0-