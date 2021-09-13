Минчанин установил приложение удаленного доступа и лишился Br16 тыс.

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионер установил приложение удаленного доступа и лишился Br16 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"67-летнему минчанину на мобильный позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и предложил создать личный кабинет, через который обещал впоследствии установить на его счет дополнительную защиту. Пенсионер совершал все многочисленные действия, которые тот диктовал. В результате манипуляций минчанин скачал приложение удаленного доступа и, сам того не подозревая, предоставил фигуранту полный доступ к своему гаджету. Завершая разговор, звонивший попросил пенсионера не выключать телефон на протяжении полутора часов. В тот же день минчанин обнаружил, что с его счета было списано Br16 тыс.", - рассказали в ГУВД.

В настоящее время сотрудники милиции проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления. Следователями возбуждено уголовное дело.-0-