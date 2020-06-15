Минчанин утонул в водоеме в Тучинском сквере

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В водоеме в районе улицы Берута утонул минчанин, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Сегодня в 14.42 очевидцы сообщили спасателям, что в водоеме в районе улицы Берута утонул мужчина. Подразделения МЧС прибыли к месту вызова, на поверхности воды никого не наблюдалось.

"Водолазы пожарного аварийно-спасательного отряда приступили к поиску утонувшего. В 14.51 в 12 м от берега на глубине около 2 м был обнаружен и извлечен мужчина 1971 года рождения, житель этого района. Работники МЧС совместно с бригадой скорой помощи проводили реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не удалось, в 15.14 констатирована смерть", - проинформировали в МЧС.

Как стало известно, мужчина с родным и двоюродным братом выпивали на берегу. Через некоторое время минчанин решил освежиться. Сколько мужчина находился под водой, его братья пояснить не смогли.

Спасатели напоминают, что категорически запрещается купаться в состоянии алкогольного опьянения, заплывать за предупреждающие знаки, купаться и нырять в запрещенных и неизвестных местах, а также прыгать в воду с дамб, пристаней, катеров, лодок, плотов.-0-