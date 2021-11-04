Минчанин в поисках денег для казино напал на женщину

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин в поисках денег на игорные заведения напал на женщину. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"В оперативно-дежурную часть Ленинского РУВД Минска поступило сообщение от 30-летней минчанки, которая сообщила, что неизвестный мужчина попытался вырвать сумку из ее рук. Нападавшему удалось оторвать ручки у женской сумочки, но когда женщина начала кричать, мужчина убежал. На место происшествия выехали сотрудники роты патрульно-постовой службы милиции Ленинского РУВД, которые в течение 30 минут по приметам задержали 24-летнего неработающего минчанина", - рассказали в ГУВД.

Как пояснил задержанный, деньги ему нужны были для игр в казино.

Известно, что ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался. Возбуждено уголовное дело по факту грабежа.-0-