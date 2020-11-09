Минчанин в своей квартире оборудовал лабораторию по изготовлению пара-метилэфедрона

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выявлена лаборатория по изготовлению пара-метилэфедрона. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Спецоперацию при силовой поддержке ОМОНа провел наркоконтроль МВД и УВД Миноблисполкома. По подозрению в производстве и распространении особо опасного психотропа задержан 25-летний минчанин", - рассказали в МВД.

В квартире мужчины оперативники нашли лабораторное оборудование, 18 полимерных канистр (на 350 л) с прекурсорами и различными жидкостями, а также пять металлических контейнеров с химическим веществом и более 1 кг готового пара-метилэфедрона.

Выяснилось, что задержанный готовил запрещенное зелье по заказу крупного наркомаркета. Во время работы по его выявлению милиционеры вышли на 21-летнюю россиянку, проживающую в Минске. Девушка занималась закладками наркотика, поставляемого этим же магазином. Во время задержания у нее, а также по месту жительства и в тайниках-закладках было обнаружено около 200 г марихуаны.

Действиям пары следователи дали правовую оценку и возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков. Оба фигуранта водворены в изолятор временного содержания.

Оперативно-следственная работа, направленная на выявление иных фактов противоправной деятельности и причастных к ней лиц, продолжается.-0-