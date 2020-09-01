Минчанин в Telegram-канале призывал препятствовать ОМОНу при выполнении служебных обязанностей - МВД

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Московского РУВД Минска установили личность подписчика одного из Telegram-каналов, который призывал граждан препятствовать ОМОНу при выполнении служебных обязанностей. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Противоправные инструкции раздавал неработающий 63-летний минчанин. По информации оперативников, мужчина неоднократно принимал участие в несанкционированных митингах, а также призывал людей собираться небольшими группами, хватать омоновцев под руки и связывать их.

За оскорбления, угрозы применения насилия, распространение информации о частной жизни сотрудников органов внутренних дел предусмотрена уголовная ответственность - вплоть до шести лет лишения свободы. 26 августа в отношении гражданина возбуждено уголовное дело.-0-