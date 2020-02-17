Минчанин вместе со знакомым обманом присваивали квартиры, ущерб - более Br400 тыс.

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин вместе со знакомым занимались черным риелторством, они завладели четырьмя квартирами и деньгами граждан на общую сумму более Br400 тыс. При этом минчанин занимался мошенничеством даже в колонии, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Главное следственное управление СК завершило расследование уголовного дела о мошенничестве. Оно было возбуждено по материалам Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД.

По данным следствия, 46-летний минчанин в 2008-2011 годах знакомился с людьми, которые ведут асоциальный образ жизни, и предлагал им свою помощь в продаже квартир. Мужчина вводил людей в заблуждение - обещал помочь приватизировать и продать недвижимость, а также приобрести взамен другое жилье меньшей стоимостью и обеспечить надлежащий расчет при совершении сделок. "Для большей убедительности он передавал владельцам квартир часть денег, оказывал помощь в перерегистрации в другие жилые помещения. После оформления продажи расчет с продавцом не производился или производился частично. Таким образом мужчина завладел тремя квартирами в Минске и Минской области", - рассказали в СК.

В 2014 году за подобные преступления минчанин был осужден на семь лет исправительной колонии. Позже следствием было установлено, что там он продолжил свою деятельность. Минчанин узнавал информацию о людях, которые отбывали вместе с ним наказание и хотели продать недвижимость. Он действовал совместно с 49-летним работником агентства недвижимости. Минчанин убеждал осужденных, что его знакомый окажет им помощь. Для этого "клиенты" оформляли доверенности на его "компаньона-риелтора" на право распоряжения всем имуществом. Тот продавал объекты и завладевал деньгами или перерегистрировал недвижимость на себя или подконтрольных лиц.

В 2015 году фигурант был освобожден по амнистии, после чего продолжил заниматься противоправной деятельностью. "Таким образом мужчины завладели четырьмя квартирами и денежными средствами граждан на общую сумму более Br400 тыс.", - проинформировали в СК.

Для легализации преступных доходов минчанин создал ООО. При этом на первоначальном этапе у фирмы полностью отсутствовали легальные источники финансирования.

"Следователи проделали большой объем работы для установления всех обстоятельств. Проведено более 100 допросов свидетелей и потерпевших. Для обеспечения возмещения ущерба наложен арест на имущество обвиняемых (в том числе квартиры, дома, земельные участки, дорогостоящие автомобили) на общую сумму более Br480 тыс.", - рассказали в СК.

По результатам расследования 46-летнему минчанину предъявлено обвинение по ч.4 ст.209 УК и ч.2 ст.235 УК. Он находится под стражей. Его 49-летнему знакомому предъявлено обвинение по ч.4 ст.209 УК. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в связи с состоянием здоровья.

Расследование завершено. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-