Минчанин во время застолья украл у знакомого $1,3 тыс.

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин украл из дома своего знакомого $1,3 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"В Ленинское РУВД Минска от 52-летнего жителя столицы поступило заявление о пропаже крупной суммы денег. Заявитель пояснил, что распивал спиртные напитки в компании наглядно знакомых мужчин. После ухода собутыльников мужчина обнаружил пропажу $1,3 тыс. Наличные были спрятаны между страницами книги, хранившейся в шкафу. Спустя несколько дней потерпевший узнал, что у одного из его гостей внезапно появилась крупная сумма денег, после чего и обратился в милицию", - рассказали в ГУВД.

Оперативники установили и задержали подозреваемого в краже 43-летнего неработающего минчанина. Мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления, похищенные денежные средства потратил на личные нужды. Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело по факту кражи.-0-