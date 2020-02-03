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03 февраля 2020, 13:41

Минчанин воровал линзы зеркал с дорогостоящих автомобилей

Фото ГУВД Мингорисполкома
Фото ГУВД Мингорисполкома

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из Заводского РУВД столицы задержали минчанина по подозрению в серии краж линз зеркал с дорогостоящих иномарок. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В начале декабря прошлого года в управления внутренних дел администрации Заводского и Партизанского районов Минска обратились владельцы иномарок Audi Q5 и Audi Q7, которые сообщили, что с их автомобилей были похищены линзы зеркал заднего вида.

Правоохранители установили, что к хищению причастен 39-летний житель столицы. В качестве объектов для преступлений злоумышленник выбирал исключительно дорогие автомобили. Установлено, что в январе подозреваемый похитил линзы еще с четырех авто.

Краденое мужчина хранил в подвале дома. Автомобильные линзы изъяты.

Ранее минчанин уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных деяний.-0-

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