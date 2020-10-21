Минчанин воровал на стройке кабель

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела уголовного розыска Октябрьского РУВД Минска задержали мужчину, который несколько дней подряд совершал кражи на строительном объекте. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

К правоохранителям обратились мастера, работающие на данном объекте, и пояснили, что каждые сутки со стройки исчезают силовые кабели. Было установлено, что к краже причастен 29-летний минчанин.

Сотрудникам милиции мужчина пояснил, что территория не была ограждена забором, поэтому он спокойно проникал на стройку. Похищенный кабель сдавал в пункт приема цветных металлов. Полученные деньги тратил на личные нужды. Сумма ущерба составила около Br5 тыс.

Известно, что ранее минчанин неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Материалы проверки переданы в Октябрьский (г.Минска) РОСК, где действиям мужчины дана правовая оценка.-0-