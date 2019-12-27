Минчанин воровал вещи рабочих на стройках

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела уголовного розыска Октябрьского РУВД города Минска задержали жителя столицы, который на протяжении трех месяцев воровал имущество из бытовых помещений на стройках. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В правоохранительные органы обратились сотрудники сразу нескольких строительных объектов и сообщили, что из подсобных помещений у них пропали личные вещи. Оперативники установили, что к хищениям причастен 41-летний минчанин, работающий в одном из строительных управлений столицы.

Мужчина пояснил правоохранителям, что красть ему пришлось из-за больших долгов по кредиту. С его слов, под видом работника он приходил на строительный объект и наблюдал, куда строители кладут ключи от подсобных помещений с их личными вещами. После того, как работники расходились, мужчина брал ключи, проникал в помещение, забирал кошельки, деньги и уходил.

Около 20 человек пострадали от действий злоумышленника. Общая сумма похищенного составила порядка Br3,1 тыс. Оперативники устанавливают причастность мужчины к другим хищениям, совершенным на территории Минска. Материалы проверки переданы в Октябрьский (г.Минска) РОСК Беларуси, где действиям фигуранта дана правовая оценка.-0-