Минчанин возле ночного клуба избил трех мужчин и повредил автомобиль

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками отдела уголовного розыска Московского РУВД Минска задержан 31-летний минчанин, который из хулиганских побуждений избил трех мужчин и повредил дверь автомобиля, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Установлено, что молодой человек находился со своими друзьями в одном из ночных клубов, где познакомился с двумя девушками. Около часа ночи они вышли на улицу, чтобы поймать такси. В этот момент к девушкам подошли двое парней, которые также пожелали с ними познакомиться. 31-летнему минчанину это не понравилось, парней он избил. Когда молодые люди попытались сесть в рядом стоящий автомобиль, мужчина ударом ноги в дверь захлопнул ее. Водитель попытался остановить хулигана, однако злоумышленник нанес несколько ударов и ему.

Чтобы прекратить дальнейшее развитие конфликта, водитель авто позвонил в милицию. По указанному адресу незамедлительно выбыли сотрудники Московского РУВД Минска, которые задержали злоумышленника.

Материалы проверки переданы в Московский (Минска) РОСК для дачи правовой оценки действиям фигуранта.-0-