Минчанин вскрыл машину и похитил кабель на Br5,6 тыс.

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин вскрыл машину и похитил из нее кабель на Br5,6 тыс., сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
В милицию с заявлением о хищении имущества обратился 33-летний житель Минска. Мужчина пояснил правоохранителям, что из его автомобиля пропал кабель, который предназначался для работы.
"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативники уголовного розыска Партизанского РУВД Минска установили, что 39-летний неработающий местный житель, проходя мимо припаркованной машины, заметил внутри нее провода. Дергая за ручку автомобиля, мужчина выломал дверь, быстро достал из салона кабель и скрылся", - рассказали в ГУВД.
В кратчайшие сроки мужчину задержали и изъяли часть похищенного имущества. Часть кабеля он сбыл, а полученные деньги потратил на личные нужды. Материальный ущерб, причиненный заявителю, составил около Br5,6 тыс.
Материалы проверки переданы в Партизанский (РОСК) Минска, где действиям минчанина дана правовая оценка.-0-