Минчанин выиграл суд, обратившись за возмещением ущерба из-за сгоревшей от перепада напряжения техники

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Минска взыскал с двух предприятий ущерб, причиненный жителю Минска из-за перепада напряжения. Такая информация размещена на интернет-портале судов общей юрисдикции Беларуси, сообщает БЕЛТА.

В суд обратился истец с иском к КУП "ЖЭУ № 4 Московского района Минска" и ОАО "Минские телевизионные информационные сети". Мужчина сообщил, что из-за перепада напряжения в сети электроснабжения 4 мая 2021 года в его квартире сломалась бытовая техника (радиотелефон, компьютер, два телевизора, СВЧ). Поскольку добровольно ущерб на Br399 не возмещен, он просил взыскать с ответчиков деньги, а также расходы по оплате госпошлины.

В суде установили, что из-за жалоб жильцов дома, в котором проживал истец, на качество трансляции телевизионного сигнала в тот день сотрудники ОАО "МТИС" проверяли техническое состояние домовой телевизионной сети. Они обнаружили неисправный абонентский разветвитель. Не дожидаясь работников КУП "ЖЭУ №4 Московского района Минска", которые должны были отключить подачу электроэнергии, поскольку электрический кабель находится в зоне ответственности предприятия, сотрудники ОАО "МТИС" заменили разветвитель. После этого произошел перепад напряжения электрической сети, в связи с чем от жильцов дома стали поступать жалобы на электроснабжение.

Исходя из пояснений специалиста, работники ОАО "МТИС" произвели работы и разъединили абонентское устройство, что привело к повышению напряжения в сети.

Проанализировав доводы сторон в совокупности с представленными по делу доказательствами, суд первой инстанции пришел к выводу, что ущерб причинен по вине двух ответчиков, поэтому взыскал ущерб в равных долях - с каждого по Br199,50, а также судебные расходы.

"Суд правильно указал, что вред принадлежащему истцу имуществу причинен как по вине ОАО "МТИС", так и по вине ГП "ЖЭУ №4 Московского района Минска", отвечающего за надлежащее состояние электрооборудования, находящегося в зоне его ответственности", - говорится в разъяснении на портале.

В связи с этим судебная коллегия по гражданским делам Мингорсуда решение суда Московского района Минска оставила без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. Решение суда вступило в силу.-0-