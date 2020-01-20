Минчанин выманил у белорусов и иностранцев более Br2 млн и люксовые авто

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Минску завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего минчанина. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

Мужчина, по данным следствия, в 2012-2014 годах обманным путем или с помощью злоупотребления доверием завладел деньгами 34 граждан Беларуси и иных государств. Общая сумма - свыше Br2 млн.

Минчанин с 2012 года использовал реквизиты подставных фирм, которые были зарегистрированы в РФ на асоциальных лиц. Хозяйственной деятельности данные ООО фактически не осуществляли.

В Беларуси мужчина выдавал себя за успешного бизнесмена, якобы действовавшего от имени руководителя или управляющего вышеуказанных организаций. "Просил знакомых одолжить ему денег на оптовые поставки мяса и сыра. Кроме этого, он также просил их подыскать ему еще людей, готовых вложить средства в его бизнес. Как правило, мужчина брал деньги с условием возврата основного долга и уплаты 5% за пользование. При этом исполнять принятые на себя обязательства не собирался", - проинформировала Екатерина Гарлинская.

"Кроме этого, мужчине удалось завладеть двумя дорогостоящими автомобилями Porsche и Lexus. Указанные авто его знакомые продавали по рыночной цене, однако минчанин предложил купить их на порядок дороже, но в рассрочку на год. Поскольку предложенная цена превышала желаемую на несколько тысяч долларов, то потерпевшие согласились", - отметила официальный представитель УСК.

В одном из эпизодов мошенник в несколько этапов взял взаймы у одного из потерпевших более $350 тыс. Для того чтобы произвести на него впечатление и быстрее наладить общение, на одну из встреч мужчина приехал на взятом напрокат автомобиле Mercedes представительского класса. "В багажник машины он положил несколько заранее купленных свежих карпов. Своему знакомому рассказал, что только что приехал с подводной рыбалки и готов его угостить пойманной рыбой. После чего предложил поехать в ресторан для обсуждения условий сделки", - рассказала Екатерина Гарлинская.

Часть полученных денег он отдавал бизнесменам в качестве процентов за взятый займ (от $2 тыс. до $5 тыс.), оставшимися распорядился по собственному усмотрению. "Он часто ездил отдыхать за границу, покупал брендовую одежду и аксессуары, а также посещал игорные заведения. Согласно материалам уголовного дела, более одного миллиона долларов США проиграл в указанных заведениях, являясь VIP-клиентом одного из крупных казино столицы", - подчеркнула Екатерина Гарлинская.

В 2014 году в правоохранительные органы стали поступать заявления от обманутых граждан. Как только минчанин об этом узнал, сразу отправил свою семью в США и сам собирался туда уехать. Правоохранители успели ограничить его выезд из страны, но мужчине все равно удалось скрыться. Его объявили в межгосударственный розыск.

В 2017 году на территории России он был задержан за попытку получения кредита в банке по поддельному паспорту. После отбывания наказания в России в мае 2019 года обвиняемого экстрадировали в Беларусь.

Действия мужчины квалифицированы по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК. Он находится под стражей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-