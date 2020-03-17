Минчанин выманил у трех студенток через сайт знакомств около $4 тыс.

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители задержали 22-летнего минчанина, который подозревается в крупном мошенничестве, сообщили БЕЛТА в МВД.

По данным оперативников, молодой человек обманул минимум трех студенток, выманив у них около $4 тыс.

На сайте знакомств парень создал страницу, используя фотографию, имя и фамилию другого реального человека. Представлялся Максимом Фроловым, окончившим престижный университет и работавшим управляющим в фирме своего дяди. За несколько месяцев общения ему удалось войти в доверие к некоторым собеседницам. Минчанин сообщал им, что у него появились серьезные проблемы со здоровьем. Деньги просил взаймы и обещал вскоре вернуть. Если девушки отказывались помогать, резко прекращал переписку. Однако некоторые попались на уловку. Когда потерпевшие просили вернуть долг, молодой человек выдумывал новые проблемы, на решение которых якобы снова нужны деньги. При этом средства он тратил на собственные нужды, включая аренду жилья, покупку гаджетов и драгоценностей.

Молодой человек задержан и находится в ИВС. По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело.

Правоохранители предполагают, что потерпевших может быть больше. Если вы стали жертвами, просьба сообщить об этом по телефонам +375-33-6570247, +375-29-3634723 или 102.-0-