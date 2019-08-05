Минчанин выпал из окна четвертого этажа

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мужчина выпал из окна четвертого этажа, когда решил покурить, сидя в оконном проеме. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Вечером 4 августа в оперативно-дежурную службу Ленинского РУВД Минска поступил звонок от сотрудников скорой помощи. Они сообщили, что из окна дома по улице Пеханова выпал мужчина. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, МЧС и медики.

Мужчина был обнаружен лежащим на козырьке подъезда. "Около 20.30 нетрезвый 49-летний минчанин в квартире на четвертом этаже решил покурить. Для этого он выбрал не самый подходящий способ: залез на подоконник на кухне и свесил ноги на улицу. Спустя несколько минут мужчина потерял равновесие и выпал из окна на козырек подъезда. С многочисленными переломами 49-летнего минчанина госпитализировали", - рассказали в милиции.

Проверку проводит Ленинский (г.Минска) РОСК.-0-